Bucci dopo la sentenza che lo conferma sindaco: “Me lo aspettavo perché male non fare paura non avere: ora andiamo avanti”

Genova. “Male non fare, paura non avere”. Queste le prime parole del sindaco di Genova Marco Bucci ai giornalisti che, a margine del consiglio comunale, gli hanno chiesto se si aspettava che la sentenza del tribunale di Genova confermasse la legittimità della sua elezione. “Io avevo due pareri importanti sia del ministero dell’Interno sia dell’avvocatura dello Stato e poi anche la procura che ringrazio ha espresso il suo parere, quindi tutto bene quel che finisce bene”.

“Ora ci rimbocchiamo le maniche e ci rimettiamo al lavoro” Il sindaco ha detto che la questione dell’ineleggibilità è stata “un fulmine a ciel sereno” perché “non mi aspettavo che qualcuno usasse la questione dell’ineleggibilità per fini che non so bene quali siano ma certamente non sono quelli di fare del bene alla città. Adesso, che è tutto risolto si va avanti. Se non fosse andata così la città avrebbe avuto un danno enorme”.

