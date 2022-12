Chiesa del Pero a Varazze, la diocesi: “Iter per la demolizione avviato da tempo”

Varazze. Dopo il cedimento di parte del tetto dell’antica chiesa Santissima Annunziata, sconsacrata e sita lungo la strada provinciale 542, nella frazione Pero a Varazze, per via dell’incessante pioggia dei giorni scorsi, l’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Savona-Noli rende noto di aver “avviato già da tempo l’iter per la demolizione dell’edificio religioso”.

Il luogo di culto fu costruito a metà ‘800 e poi abbandonato e sostituito negli anni ’60 dall’attuale parrocchiale sul costone opposto della Valle Teiro. Oggi soffre di gravi cedimenti strutturali causati dal movimento franoso, lento ma costante, che da decenni sta interessando l’area del complesso e monitorato dagli uffici provinciali e regionali dell’Arpal, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure”.

