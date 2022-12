Genova. Il Ligorna gioca, mercoledì 7 dicembre, ore 14.30, in casa del Bra, la gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D, una partita che arriva a distanza di quattro giorni dal match di campionato, dove le due squadre si erano dicìvise la posta in palio, pareggiando 1-1.

Giorgio Roselli commenta così la sfida con i piemontesi: “Abbiamo entusiasmo, faremo di tutto per passare il turno.

» leggi tutto su www.genova24.it