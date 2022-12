Fare rete per fronteggiare la povertà, Spezia è un modello virtuoso ma l’emergenza abitativa è una realtà

“La Spezia è un modello virtuoso e che può funzionare, dati e servizi lo dicono ma il grande problema di questa città è la casa. Oggi la rete deve avere anche la capacità di rispondere ai bisogni ma anche di prevenire alcune situazioni e di sognare insieme quello che potrebbe essere la dignità delle persone ed essere capaci di liberarle dalla miseria. E’ il compito di tutti. La Spezia offre diverse possibilità: il lavoro non manca, le possibilità ci son per tanti. Il grande problema è trovare lo spazio anche per i lavoratori. Anche qui, forse, c’è il grande problema del subaffitto perché è più remunerativo. Se si vuole affrontare un problema come quello della miseria va fatto insieme e ognuno è chiamato a cambiare il suo stile di vita. Un proprietario di casa forse deve rinunciare a qualcosina e agire maggiormente nella legalità”. Così il direttore nazionale della Caritas don Marco Pagniello per la presentazione, nel salone multimediale di Tele Liguria Sud San Francesco di Sales, del report nazionale dell’ente dal titolo “L’anello debole”.

