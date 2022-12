La proposta: “Una Gronda anche per Savona e la A10 diventi una Aurelia Bis”

Genova è riuscita a “portare in porto” dopo decenni il suo progetto di gronda, che è molto più di una sola gronda, perché comprende anche un completo rifacimento dal casello di Genova ovest al nodo San Benigno, con connessioni efficaci con via Rossa, il porto e col tunnel sottoporto, anche lui opera pronta al via.Tutta l’attuale A10 da Voltri in poi sarà declassata e gratuita.

Una domanda semplice semplice: e Savona? Risposta velocissima: Savona dorme sogni d’oro! Sembra in coma, non è capace di avanzare nessuna proposta: un vuoto pneumatico impressionante.

