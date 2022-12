Legino, è un punto in rimonta che fa morale. Tobia: “L’aver recuperato è un aspetto positivo, ora testa al Ceriale”

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). A scendere in campo sono state Legino e Bragno, due squadre affrontatesi a viso aperto dando vita ad uno scontro salvezza godibile e divertente.

Il match si è concluso sul punteggio di 1-1, un risultato che ha mantenuto invariata la distanza tra le compagini in classifica. Nel post gara a commentare la prestazione dei suoi è stato Fabio Tobia, allenatore dei verdeblù il quale ha esordito dichiarando: “Quello conquistato oggi è un punto che muove poco, forse serve più a loro che a noi, speravamo di agguantare qualcosa in più. Sicuramente abbiamo avuto più occasioni, alla fine la differenza però la fa buttarla dentro. La partita è stata bella e giocata su buoni ritmi, credo che i tifosi neutrali possano essersi divertiti.”

