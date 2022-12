Mancano i primari: sale operatorie senza liste d’attesa. Vaira: “Ma l’assessore regionale si nega alla commissione Sanità”

Per l’ennesima volta il consigliere comunale del gruppo misto di opposizione Franco Vaira si è visto negare l’audizione da parte dell’assessore regionale alla Sanità. Per mesi l’ex oncologo di Asl 5 in pensione ha tentato di fare breccia nell’agenda del presidente della Regione Giovanni Toti, titolare della delega alla Sanità, ma l’impegnatissimo governatore non si è mai presentato di fronte ai membri della commissione Sanità del Comune capoluogo. Ora, con il cambio al comando dell’assessorato (chiesto a più riprese anche dai colleghi della coalizione di centrodestra), Vaira sperava di poter porre direttamente al successore di Toti alcuni domande riguardo alla sanità spezzina visto che affrontare certi argomenti con la dirigenza di Via Fazio e con l’amministrazione comunale è pressoché impossibile: tutto ciò che ruota intorno alla sanità è di emanazione strettamente regionale.

Ma nelle scorse ore il consigliere comunale ha ricevuto una lettera con la quale il presidente della commissione riferiva che il neo assessore Angelo Gratarola non riteneva di dover presentare alla commissione il Piano sociosanitario regionale, ritenendolo, invece, destinato al confronto con la Conferenza dei sindaci della Asl 5.

