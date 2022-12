Nella biblioteca di Ponzano il Natale è all’insegna dell’arte

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 2023, la Biblioteca Civica C. Arzelà di Ponzano Magra si veste d’arte, con la collettiva artistica a cura dell’associazione culturale OndArte. Le opere in mostra rispettano il tema del momento, le festività natalizie, reinterpretate in forme e colori di grande suggestione. Gli artisti in mostra sono Raffaella Delfino, Claudia Domenichini, Elisabetta Fusi, Stefania Fusi, Aurora Giacchero, Graziella Giromini Girò, Maria Giovanna Guidone, Mirella Luciani, Marusca Marchi, Ombretta Marchi, Katia Martelloni, Sonia Menghi, Sandra Mozzini, Tiziana Petrini, Clelia Secchi, Annamaria Venturini. L’esposizione è stata curata personalmente da Raffaella Delfino, Claudia Domenichini, Federica Nicoli e Marcella Gemma Tasso e sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca civica. Per informazioni 0187 699041.

