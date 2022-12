‘Santa’: un Sant’Ambrogio ricco di appuntamenti

Da ufficio comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Domani, mercoledì 7 dicembre, Santa Margherita Ligure si immerge nella magica atmosfera del Natale. A partire dalle 14:30 inizierà, in piazza V. Veneto, la tradizione festa per l’accensione del grande albero. Con l’intrattenimento e l’animazione del Comitato della Festa Primavera, del Coro dei bambini di Perla e della Filarmonica C. Colombo, grandi e piccoli aspetteranno il calar del sole per assistere all’accensione del grande albero di Natale posizionato all’ingresso della città. A seguire, taglio del nastro ai Giardini a Mare pronti a trasformarsi nel Santa Claus Village.

