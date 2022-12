Sestri: Christmas Village al debutto con tanto di Banda

Inaugurazione questa sera in piazza Bo del Christmas Village, un’assoluta novità per la Bimare, introdotta per il Natale 2022 dall’amministrazione comunale grazie alla collaborazione del Civ I caruggi di Sestri Levante e i commercianti cittadini. Venti casette che espongono prodotti di qualità, dagli alimentari all’artigianato (tessuti, gioielli, oggettistica per la casa a tema natalizio). Poco dopo le 18 si è tenuta la cerimonia ufficiale del taglio del nastro, con tanto di banda della Filarmonica cittadina, alla quale hanno preso parte il sindaco Piero Gianelli l’assessore Mauro Battilana, Maria Elisa Bixio assessore alla cultura, DJamila Selvy del Civ e Lara Gianelli di Ascom, Marcello Massucco presidente di Mediaterraneo Servizi e il consigliere comunale Gabriel Dell’Uomo.

“Stasera, nel giorno del patrono di Sestri Levante, San Nicolò, accendiamo le luci della città. Purtroppo ci sono tanti focolari di guerra altrettanto accesi – dichiara il sindaco Piero Gianelli-. Non siamo riusciti a coinvolgere le frazioni, cercheremo di farlo il prossimo anno. Buon Christmas Village!”

