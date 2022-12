Sestri: Christmas village frutto della collaborazione Comune-privati

Dal Comune di Sestri Levante

Si sono accese questo pomeriggio le luci del Christmas village di Sestri Levante e degli alberi di Natale cittadini: il giorno di San Nicolò, patrono della città, è stato scelto per segnare l’inizio delle festività nella città dei due mari.

Dichiara l’assessora alle Politiche culturali Maria Elisa Bixio: “Colgo l’occasione di questa inaugurazione per fare sinceri ringraziamenti per l’evento Natale a Sestri Levante che ci terrà compagnia per tutto il mese di dicembre e fino alla fine delle feste. Il Civ I caruggi e tutto il tessuto commerciale che hanno creduto, fin da subito, a questo progetto di coinvolgimento e programmazione con l’intento di presentare la città come un luogo accogliente e festoso. Le tante associazioni culturali presenti in città per il contributo attivo con il quale animano, anche quest’anno, un calendario ricco di appuntamenti che valorizzano la nostra storia e la nostra cultura. I dipendenti del Comune per il lavoro svolto partecipando al bando Fut, con il risultato positivo di questi giorni, promosso da Regione. Mediaterraneo servizi che da sempre mi accompagna in progetti culturali e di promozione del territorio. Oggi raccontiamo tutto questo, un percorso di programmazione, collaborazione impegno, con la convinzione che i buoni progetti, se condivisi e portati avanti tutti insieme, regalano sempre ottimi risultati”.

