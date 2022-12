Spagna ko contro il Marocco, a Sanremo comunità di nuovo in festa

Sanremo. Comunità marocchina di nuovo in festa questa sera per la vittoria della propria nazionale contro la Spagna. Una sfida terminata poco fa ai rigori, dopo lo 0 a 0 dei tempi regolamentari e supplementari, quando la squadra di Luis Enrique ha fallito tre tiri dal dischetto su tre, a tutto vantaggio degli avversari che non hanno sbagliato un penalty.

Un incredibile Marocco ai Mondiali in Qatar ha conquistato così i quarti di finale contro gli ex campioni del mondo 2010, facendo di nuovo la storia della nazionale africana a pochi giorni dal passaggio degli ottavi (mai successo prima) contro il Canada. Centinaia i giovani marocchini si sono ritrovati in piazza Colombo per condividere il momento di gioia. Non sono mancati i classici caroselli di auto e moto per il centro di Sanremo che solitamente si manifestavano in occasione della vittoria dell’Italia nelle competizioni internazionali o dello scudetto di una delle squadre di Serie A.

