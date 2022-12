Sport, arti e cucina: premiati a Tursi i giovani talenti genovesi che si sono distinti nel 2022

Genova. Le giovani eccellenze di Genova, scoperte in questo 2022, sono state premiate nel pomeriggio con una cerimonia nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, durante la quarta edizione di ‘Talenti di Genova’, iniziativa nata nel 2019, per dare un riconoscimento speciale ai cittadini che si sono distinti nel corso dell’anno e che hanno dimostrato capacità eccezionali in particolari settori.

C’è chi ha scritto un romanzo collettivo; chi ha dimostrato doti eccelse nella boxe, nel nuoto e nel salvamento e chi nella disciplina taekwondo; chi si è cimentato nella robotica; chi ha gareggiato nella Coppa del mondo di sci; chi è stato tra i migliori allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova e chi ha lavorato come soprano con direttori d’orchestra internazionali; chi fa il pesto più buono del mondo; chi è considerato uno dei migliori giovani sommelier e chi si trova già in semifinale a Sanremo giovani.

