Studiowiki vince l’argento al Premio “Italia che comunica l’Italia” con la campagna di comunicazione “My perfect place” per Finale Ligure

Finale Ligure. La campagna di comunicazione “My Perfect Place”, ideata e realizzata per conto del Comune di Finale Ligure dall’agenzia savonese Studiowiki – membro di DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure – si è aggiudicata l’argento nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia” nell’ambito Premio “L’Italia che comunica”, promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite. Un riconoscimento importante, che valorizza la creatività, la strategia, l’esecuzione e i risultati delle campagne indicate come eccellenze dalle agenzie di comunicazione italiane.

Comunicare l’identità del territorio attraverso le storie, i volti e le voci degli abitanti e delle persone che lavorano ogni giorno per rendere Finale Ligure “un posto perfetto”. È questa la filosofia della campagna “My Perfect Place”, articolata su tre strumenti principali – il mensile online “My Perfect Place”, il progetto fotografico “Persone” e la web serie “The Perfect Place”– e declinata su cinque filoni tematici – outdoor, natura, cultura, mare, gusto.

