Targhette sotto l’asfalto per indicare sulla app se c’è posto libero, sperimentazione a Sarzana

Gestione dei permessi per l’ingresso nella zona a traffico limitato affidata alla Polizia locale: a questo mira, in caso di conferma, l’amministrazione comunale di Sarzana, come spiegato sabato scorso dalla sindaca Cristina Ponzanelli e dall’assessore alla Viabilità Stefano Torri nel corso dell’assemblea della Consulta del centro storico. “La ztl di Sarzana è un po’ uno work in progress: non abbiamo potuto darle una disciplina univoca, questo anche perché abbiamo ereditato una convenzione con Gestopark, per gestione dei parcheggi blu e dei permessi, che a parere dell’amministrazione non ottimizza tutte quelle che son le esigenze della città”, ha affermato Torri nell’intervento in merito a ztl e viabilità suscitato da alcuni temi posti dalla platea. “Quando siamo arrivati abbiamo trovato un sacco di permessi per entrare nella zona a traffico limitato. E’ chiaro che la nostra amministrazione ha la visione di un centro storico più pedonalizzato, abbiamo cerco di istituire nuove aree pedonali”, ha proseguito, sottolineando poi che “la nostra ambizione, una volta terminato nel 2024 il contratto con Gestopark, è riportare i permessi di ingresso in ztl alla Polizia locale e creare un disciplinare in modo che siano regolamentati in base a logiche legate alla residenza, al lavoro ecc., cercando di gestirli secondo regole più precise. Tutto questo non è contro Gestopark, ma contro la logica di gestire i permessi che abbiamo ereditato”.

L’assessore ha inoltre riferito che, con il futuro affidamento della gestione dei varchi ztl, ci potrà essere la possibilità di spostare su Via Castruccio il varco che ora si trova all’imbocco di Via Torrione San Francesco, in modo da impedire, percorso contromano un breve tratto della via dedicata al Castracani, di inoltrarsi nel centro evitando l’occhio elettronico; lasciando sempre liberamente transitabile giusto quel breve tratto che permette di entrare nel parcheggio del seminario.

