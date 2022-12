A Pietra Ligure un seminario con Shakti Caterina Maggi, guida spirituale e autrice

Pietra Ligure si prepara ad accogliere Shakti Caterina Maggi.

Guida spirituale e autrice, Shakti è una maestra di meditazione conosciuta a livello internazionale come una delle voci più autentiche e profonde della spiritualità contemporanea. Combinando Advaita e Tantra non duale con un approccio contemporaneo, Shakti offre con umanità, compassione e grande chiarezza, una tecnologia interiore per dissolvere la sofferenza che accompagna le nostre vite. Il suo invito è di accedere a uno spazio di pace interiore e di amore incondizionato verso la vita.

