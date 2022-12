Acquedotto, valori non a norma a Montegrazie, Moltedo e Borgo d’Oneglia: scatta ordinanza di non potabilità

Imperia. In tre frazioni di Imperia, precisamente Montegrazie, Moltedo e Borgo d’Oneglia, l’acqua non è potabile. Lo ha comunicato in serata Rivieracqua, la società consortile che gestisce il servizio idrico integrato. A rilevare «esiti analitici non conformi ai valori parametrici indicatori» è stata l’Arpal.

La causa, fa sapere l’azienda, è dovuta «al vetusto serbatoio di Montegrazie». Rivieracqua rassicura: «Fin dall’assunzione della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Imperia (febbraio 2021), abbiano dato corso ad interventi diffusi di manutenzione straordinaria degli impianti, che hanno riguardato anche il serbatoio. Di fronte al riproporsi delle problematiche relative alla qualità dell’acqua erogata dal serbatoio, si è proceduto, da subito, a realizzare un impianto dedicato esclusivamente a quest’ultimo per rafforzare la capacità di potabilizzazione dell’acqua, mediante installazione di un sistema di disinfezione ad ipoclorito di sodio e, contestualmente, ad avviare i lavori per creare un by-pass che consenta di alimentare le utenze direttamente dalla rete idrica di monte dismettendo, di fatto, il serbatoio».

