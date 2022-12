Amministrative, il sindaco Scajola: «Avanti senza simbolo di partito», Fdi «Spiace chi abbia rotto l’alleanza»

Imperia. Rottura tra Fratelli d’Italia e il sindaco di Imperia Claudio Scajola dopo che quest’ultimo ha affermato la sua intenzione di continuare la sua cavalcata verso la rielezione senza nessun simbolo di partito ma solo con una lista civica.

«Fratelli d’Itali- si legge in una nota- responsabilmente, lavora per proporre ai cittadini un programma concreto e fattibile auspicando di avere, oltre al sostegno dei partiti del centrodestra, anche quello di cittadini e associazioni che puntino a impegnarsi per un netto cambiamento in quella che può essere una squadra allargata; proseguiremo le trattative con gli alleati che sostengono il governo nazionale per mettere in campo la miglior formazione possibile per vincere le elezioni amministrative. Spiace, quindi, dover constatare che esiste chi abbia deciso di rompere l’alleanza su cui si fonda il Governo Meloni. Per quanto ci riguarda, le dichiarazioni odierne del Sindaco di Imperia non cambiano i nostri piani che non hanno mai previsto di rinunciare al simbolo di Fdi».

