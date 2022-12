Borse di studio, Bvlg premia gli studenti ed eroga oltre 90 mila euro ai giovani meritevoli del territorio

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana premia l’impegno dei giovani del territorio. Anche quest’anno ben 385 studenti per oltre 90 mila euro erogati da BVLG agli studenti meritevoli. Ecco gli appuntamenti sul territorio per premiare e vedere premiati gli studenti: Massa-Carrara: mercoledì 14 dicembre ore 17,30 Sala Camera Commercio di Carrara; Area Versilia: venerdì 16 dicembre ore 17:00 Sala Congressi UNA Hotel Lido, Lido di Camaiore; Area Garfagnana: sabato 17 dicembre ore 16:00 Sala congressi BVLG a Gramolazzo; Area Lunigiana: domenica 18 dicembre ore 11:00 Cinema Moderno a Sarzana.

Inoltre nelle giornate dedicate agli studenti saranno consegnati anche i Premi all’Eccellenza 2022 che quest’anno vedranno tra i premiati in Versilia, per la tematica “Tradizione e Innovazione” individuata da BVLG, l’azienda del marmo Rossi Celso per i 90 anni di attività e l’azienda di marketing digitale BoosterBox; per la cultura, in Lunigiana lo scrittore Bernardo Zannoni, il più giovane premio Campiello di sempre e per la Garfagnana il giornalista e scrittore Dino Magistrelli che racconta da molti anni il territorio. Inoltre alla serata in Versilia verranno consegnati i “Rosoni d’argento” ai personaggi che danno lustro al nostro territorio: Alice Mariani, prima ballerina della Scala, l’artista Emanuele Giannelli, scultore “papà” di Mister Arbitrium e infine l’associazione sportiva Nimbus Club che lavora in maniera importante anche nel sociale.

“BVLG riparte di slancio per i giovani del territorio. La nostra volontà di accompagnare la ripartenza del territorio continua con le 385 borse di studio per 90 mila euro destinati agli studenti meritevoli. Questa – affermano il cda e la direzione dell’istituto – la fattiva dimostrazione dell’impegno della nostra banca per la comunità. Ancora una volta vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie e ai giovani, premiando coloro che dimostrano di impegnarsi e “lavorare sodo” tramite gli ottimi risultati conseguiti negli studi”.

AREA LUNIGIANA

III MEDIA LUNIGIANA – Anna Andreini, Giordano Bettocchi, Matilde Brizzi, Lisa Cantini, Federico Massazza, Rebecca Morselli, Asia Lucia Repiccioli, Manuel Ricciardi, Marco Tuffoletti, Giulia Venturelli Merulla.

I SUPERIORE LUNIGIANA – Bartolomeo Calandra, Amy Diop, Matilde Godani, Silvia Sanguinetti.

II SUPERIORE LUNIGIANA – Talita Ambrosini, Camilla Andreani, Avner Baldini, Nicolò Barcellone, Sofia Braccini Mazzini, Elisabetta Cioffi, Federico Cozzani, Sofia De Biasi, Marco Falcone, Niccoló Giampaoli, Debora Morabito, Simone Moretti, Elena Nencioli, Matilde Regoli, Francesco Valente, Luca Vivi.

III SUPERIORE LUNIGIANA – Emma Amontagna, Gaia Andreani Castagneto, Federico Angelini, Emma Battegazzore, Christian Bologna, Alessandro Borrini, Filippo Capetta, Ginevra Delli, Nicolò Fornoni, Chiara Gaido, Enrico Galazzo, Mattia Garfagnini, Deisi Hoxha, Giada Maddalena, Claudia Parodi, Ada Zuccarelli.

IV SUPERIORE LUNIGIANA – Filippo Baldini, Maria Giulia Baldini, Martina Campani, Giulia Casini, Irene Costa, Piergiorgio Cozzani, Matteo Croxatto, Simone Dall’Olio, Alessandro Di Marco, Elisabetta Di Vincenzo, Silvia Evangelisti, Lorenzo Fatigati, Alberto Lazzaroni, Damiano Matrone, Giulia Nosei, Thomas Padeletti, Marco Paganini, Vittoria Pioli, Martina Pistolesi, Gabriele Rocchi, Rebecca Simoncini, Giulia Simonelli, Nicola Tattoli, Marco Tavani, Niccoló Tuffoletti, Arianna Viviani.

V SUPERIORE LUNIGIANA – Giulia Angeli, Sara Angeli, Oumaima Attarki, Myriam Baldini, Asia Boldrini, Chiara Bruschi, Jacopo Buffa, Lucrezia Canci, Chiara Cattani, Martina Cavuoti, Damiano Cima, Alice Fidanza, Elsa Gervastri, Simona Iuliano, Alessio Maenza, Luca Marchignoli, Matilde Martinelli, Nicholas Martinez Mannelli, Giulia Minguzzi, Andrea Moruzzo, Francesco Olmi, Sergio Princivalle, Sebastiano Rocchi, Davide Rosso, Gilda Santavalia, Irene Sarzani, Elena Sassi, Cecilia Schiasselloni, Aurora Serradori, Matteo Terzano, Francesca Tonelli, Lorenzo Vivi.

