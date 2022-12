Caritas rinuncia alle luci dell’albero di Natale a Pegazzano e “converte” il budget per ristrutturare una piazza

La crisi energetica tocca il Natale, non lo stravolge ma lo trasforma. E’ quello che sta accadendo a Pegazzano dove da qualche giorno sono cominciati alcuni lavori di sistemazione nella piazzetta vicino allo spaccio della Cittadella della pace. La riqualificazione è una scelta da parte di Caritas che per quest’anno ha deciso di convertire il budget delle luci di Natale del grande albero, che ogni anno troneggia sulla piazza, facendo un regalo a tutto il quartiere: uno spazio a misura di bambino con il gioco dell’oca, gli scacchi disegnati sul pavimento, la piazzetta sarà coloratissima con tanti simboli di fratellanza e amicizia. La riqualificazione della piazzetta è finanziata da Caritas La Spezia ed è in fase di esecuzione da parte della Cooperativa sociale “Il cedro”, in collaborazione con i ragazzi della Cittadella della pace che decoreranno lo spazio assieme ai bambini delle scuole. Il 22 dicembre la piazza sarà pronta, verrà inaugurata e ci sarà spazio anche un grande abete, sarà decorato con degli elementi realizzati dai bambini.

I bambini delle scuole di Rebocco e Pegazzano rendono questa storia ancora più magica, perché in un certo senso sono stati proprio loro a muovere la mano di Caritas La Spezia. A raccontarlo è il direttore don Luca Palei: “Ci facciamo ispirare dai più piccoli che anche nel Vangelo hanno una marcia in più. Assieme a queste scuole abbiamo guardato alla piazza vicino a noi e realizzare assieme un po’ di bellezza, in accordo con il Comune che ci ha sostenuto in questa avventura. Abbiamo dunque deciso di risparmiare nell’illuminazione, anche perché questo momento storico ce lo chiede, investendo nell’impegno civico, nella condivisione, nel rispetto di quanto ci circonda. Sarà un’occasione per far trovare ai cittadini di Pegazzano un luogo bello, loro sono sempre con noi e con loro condividiamo tante esperienze ma con un cuore buono e vicino anche a chi non ha nulla. Questo Natale abbiamo deciso di avere un’attenzione diversa così facendo la piazza sarà ancora più luminosa e bella”. In merito il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini ha aggiunto: “In una comunità che cresce bisogna collaborare e realizzare delle opere, questa piazzetta è un esempio. Per noi è un segnale importante, riqualificare le nostre piazze e i nostri ambienti significa restituirli anche a quei momenti di convivialità che devono essere condivisi. E’ un esempio da imitare in tutti i quartieri dove c’è necessità, noi ci siamo”.

