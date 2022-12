Cgil e Uil protestano contro la manovra del governo Meloni, sciopero del personale Atc il 16 dicembre

Atc Esercizio informa che le i sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti hanno proclamato uno sciopero regionale di 24 ore per venerdì 16 dicembre per protestare contro l’attuale legge di Bilancio.

Nel rispetto degli accordi contenuti nel Regolamento del diritto di sciopero è garantito il servizio completo nelle fasce orarie 6-9 e 17-20.

Il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale delle biglietterie), mentre gli autisti del servizio di scuolabus affidato ad Atc potrebbe astenersi dal lavoro nei turni di ritorno dagli istituti scolastici.

L’azienda sottolinea che l’ultimo sciopero nazionale analogo proclamato dalla sigla sindacale di cui sopra ha avuto un’adesione del 50% del personale Aziendale comandato in servizio.

