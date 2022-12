Covid, in Liguria oltre il 60% degli operatori sanitari non vaccinati è tornato in servizio

Liguria. Dopo il periodo di sospensione decretato dal governo Draghi per chi non ha rispettato l’obbligo, sono stati 168 gli operatori sanitari non vaccinati reintegrati dalle aziende e dagli ospedali in Liguria. È il dato fornito da Alisa dopo l’interrogazione che il consigliere Fabio Tosi del M5s ha presentato all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. In tutto erano 263 i professionisti coinvolti nelle strutture della sanità regionale ligure, quindi più del 60% è tornato al lavoro.

In particolare, tra il personale tornato in servizio, 42 unità sono state riassegnate in dipartimenti di specialità mediche, 31 in chirurgia, 19 in radiodiagnostica, 13 in patologia clinica, 10 in salute mentale, 9 in pronto soccorso, 6 in cardiologia, 23 ai distretti, 15 ad altre strutture. Si contano poi 18 professionisti in fase di reintegro in tutta la regione. Ad oggi resterebbero dunque 77 professionisti ancora da reintegrare.

» leggi tutto su www.ivg.it