Farmacie potranno ampliare i locali per erogare nuove attività. Boracchia: “Riconoscimento a chi ha saputo organizzarsi durante la pandemia”

Via libera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ad un emendamento alla Legge di bilancio che prevede la possibilità per le farmacie territoriali di utilizzare anche locali, che siano idonei dal punto di vista igienico sanitario e vicini a quelli dedicati all’erogazione dei farmaci, in modo da poter attivare nuovi servizi rivolti alla cittadinanza, ad esempio le prenotazioni Cup e la telecardiologia (elettrocardiogramma, holter). “Si rafforza la connotazione delle farmacie quali importanti punti di riferimento per la salute dei cittadini – afferma l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Questa misura è finalizzata anche a garantire una sempre maggiore assistenza di prossimità, offrendo una risposta capillare a specifiche esigenze della popolazione. E’ quella che possiamo definire la ‘farmacia dei servizi’ strumento strategico che va nel solco del potenziamento del territorio che completerà anche con l’Azione 6 del Pnrr”.

La norma prevede poi che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possano esercitare in comune i servizi sanitari, previa stipula di uno specifico contratto. La nuova norma è in linea con i Protocolli siglati a livello nazionale per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici in aree e locali esterni e anche con la giurisprudenza in materia, che ha ammesso la possibilità per le farmacie di essere articolate su più locali non fisicamente collegati e, in particolare, con recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato (sentenza 6745 dell’8 ottobre 2021 e sentenza 2913 del 19 aprile 2022).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com