“Naturalmente non entriamo all’interno di dinamiche private e proprie di una società privata ma auspichiamo, ovviamente, che possano risolversi nell’interesse anche pubblico e di un intero territorio, favorendo un investimento che porterebbe dopo anni di degrado e abbandono uno sviluppo alla nostra tenuta”. Lo afferma Andrea Pizzuto, capogruppo sarzanese di Fratelli d’Italia in merito alla vicenda della Tenuta sulla quale osserva: “Purtroppo sembra che il passato, con le sue scelte sbagliate e finora tragiche per Marinella, possa ancora pesare nel presente e nel futuro, rallentando questi investimenti che altri privati hanno già mostrato finalmente di voler realizzare a Marinella dopo anni di fughe e abbandoni. Compito del pubblico è porre le condizioni perché il privato possa investire e garantire sviluppo al territorio, lo abbiamo fatto e proseguiremo così, con oltre 25 milioni di investimenti pubblici tra Parmignola, sicurezza idraulica della piana e PINQUA, a cui si affiancheranno finalmente altri investimenti privati che non a caso si affacciano oggi a questo territorio, da dove prima si fuggiva. Riguardo allo sviluppo agricolo della piana – conclude – per il comune non sussiste peraltro ad oggi alcun vincolo, sempre nel pieno rispetto della sua vocazione agricola complessiva che resta per noi essenziale.”

L’articolo Futuro della Tenuta di Marinella, Pizzuto: “Scelte tragiche del passato stanno ancora pesando” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com