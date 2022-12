Il Tribunale Federale di Brasilia congela la commessa per i Centauro II

Lunedì 5 dicembre doveva essere il giorno della firma sul contratto d’acquisto di una prima tranche di 98 Centauro II da parte delle forze armate del Brasile. Invece un giudice del Tribunale Federale del distretto di Brasilia ha congelato l’operazione, contestando il valore economico dell’appalto – tra 3,3 e 5 miliardi di reali – “a fronte di tagli dei fondi per l’educazione e la sanità”, riportano i quotidiani sudamericani.

Il tribunale afferma inoltre che non esiste una diretta minaccia al Paese tale da giustificare l’acquisto delle blindo, anche se l’Esercito Brasiliano, nel presentare la gara internazionale lanciata nel novembre 2021, aveva denunciato la vetustà dei circa duemila carri in dotazione e la difficoltà nel trovare ormai i pezzi di ricambio necessari a mantenerli in servizio.

