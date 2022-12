La Regione costituirà il registro tumori, Ugolini (M5s): “Strumento imprescindibile”

Genova. “Apprendiamo, grazie a una nostra interrogazione, che la Regione ha presentato il progetto operativo, ottenendo la quasi totalità del finanziamento previsto, per la costituzione del Registro tumori ligure. Bene, era atteso ed è uno strumento importante perché raccoglie tutte le informazioni sull’incidenza, la prevalenza e la diffusione delle malattie tumorali, per il controllo sanitario della popolazione residente. Dati essenziali per la ricerca delle cause, la valutazione dei trattamenti e la progettazione di percorsi per la prevenzione”.

Così il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, firmatario dell’interrogazione con risposta in Aula.

