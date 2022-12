Minacce di morte a Meloni e sua figlia, la solidarietà bipartisan dei politici liguri

Genova. Solidarietà bipartisan in Liguria alla premier Giorgia Meloni per le minacce ricevute via social da un 27enne residente in provincia di Siracusa, identificato dal personale della polizia postale e indagato per violenza privata aggravata. “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia“, uno dei messaggi incriminati. E ancora: “Ci vuole la morte di lei e sua figlia”, “Veramente attenta, finiscila co’ sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza senno’ ti ammazzo ma lo capisci?”. Un fatto stigmatizzato da Fratelli d’Italia come frutto del “clima d’odio” fomentato da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle.

“Arrivare a minacciare una bambina è il segno che il clima d’odio in questo Paese ha superato ogni limite. Solidarietà a Giorgia Meloni e alla sua famiglia”, è intervenuto per primo questa mattina il presidente ligure Giovanni Toti.

» leggi tutto su www.genova24.it