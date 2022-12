Molassana e le sue strade: torna via Nazionale. Ma è bagarre in consiglio municipale

Genova. Una goccia di passato torna a Molassana. In Municipio, infatti, passa la mozione di Fratelli d’Italia per rinominare ‘via Nazionale’ la nuova strada spondale che corre lungo il Bisagno dalla ‘rotonda dei tonni suicidi’ fino al ponte Fleming. Una denominazione che riprende l’antica toponomastica del quartiere, che, quando era ancora un comune indipendente, era appunto attraversato da questa strada, l’odierna via Molassana.

Una decisione che però ha scatenato una vera bagarre durante la seduta del Consiglio municipale, con un aspro scontro tra maggioranza e opposizione. Alla proposta di Fratelli d’Italia, infatti, la minoranza aveva proposto un’alternativa, anch’essa legata alla storia del quartiere: l’idea era quella di dedicare la strada a Francesco Gambaro, un bambino di sette anni morto tragicamente nel 1960 proprio lì davanti.

