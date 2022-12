Offerta di lavoro: Amaie spa ha indetto un bando di concorso per operaio addetto alle squadre operative

Sanremo. Offerta di lavoro della Amaie Spa che ha indetto un bando per la ricerca di un operaio addetto alle squadre operative. La scadenza è il 9 gennaio 2023 alle ore 12:00. Il bando di concorso si trova al seguente link: https://amaiespa.contrasparenza.it/trasparenza/generale/36/bandi-di-concorso dove è presente la «SELEZIONE AMAIE S.p.A. 1/2022» per l’assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno per l’espletamento della mansione di: n. 1 operaio addetti alle squadre operative

