Personale dei consultori in scadenza, Gratarola garantisce che sarà mantenuto in servizio

Genova. “L’assessore alla Sanità Gratarola, rispondendo ad una mia interrogazione durante il Consiglio regionale di oggi, ha garantito che il personale sanitario dei consultori assunto in tempi di Covid verrà mantenuto fino ad un nuovo concorso pubblico utile ad assumere stabilmente i professionisti necessari”.

Questa la sintesi della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che durante il question time di oggi pomeriggio in Consiglio regionale ha chiesto all’assessore alla Sanità come intendesse comportarsi nei confronti del personale dei consultori assunti in epoca Covid e con il contratto in scadenza a fine anno.

