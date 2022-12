Psr, Coldiretti Savona promuove un incontro online per esaminare i bandi regionali

Liguria. “I nuovi bandi emanati nell’ultimo periodo rappresentano opportunità da non perdere, ma anche da approfondire attentamente. Proprio per questo, nella serata di ieri la Federazione provinciale di Savona ha organizzato un incontro online con oltre una cinquantina di aziende del savonese per delineare al meglio quelle che sono le novità in essere”. Lo si legge in una nota di Coldiretti Savona.

“Con l’aiuto di Gabriella Fenoggio, responsabile regionale del CAA, e Fabio Zambarino, responsabile dell’ufficio tecnico provinciale – affermano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Savona – abbiamo delineato una disanima dei bandi del PSR relativi alla Misura 6.1 – Pacchetto Giovani, alla Misura 4.1.1 e 4.1.2 – Innovativa e Ambientale, alla Misura 3.1 – Certificazioni, alla Misura 4.4 – Protezione da fauna selvatica e alla Misura 6.4 del GAL Valli Savonesi”. In questo scenario, per ogni singolo bando sono state illustrate le specifiche relative a chi potrà accedervi, cosa sarà possibile finanziare e come sarà materialmente necessario procedere per poter avere la possibilità di inviare le domande.

» leggi tutto su www.ivg.it