Meno di un mese fa si erano trovate di fronte in campionato ed i bianconeri avevano avuto la peggio, ora Sintecnica Basket Cecina e Spezia Basket Club Tarros si affrontano di nuovo in un match valido, questa volta, per i quarti di Coppa Toscana.

A novembre sul parquet del PalaPoggetti gli spezzini rimediarono una sconfitta per 92 – 81; ora l’obiettivo è strappare un esito diverso e mostrare, di fronte ad un’ottima formazione, che ancora guida il campionato di serie C Gold, i progressi fatti.

