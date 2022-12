Accensione dell’albero e festa in piazza De Ferrari: a Genova oggi inizia il Natale

Genova. Con l’arrivo dell’8 dicembre si apre ufficialmente il periodo di Natale, e come di consueto anche per Genova inizia il lungo conto alla rovescia per le festività più attese dell’anno. Come tradizione vuole oggi saranno accese le luminarie natalizie in piazza De Ferrari con al centro il grande albero di Natale, la cui preparazione sarà ultimata in queste ore.

La giornata di festeggiamenti inizia alle 17, quando, sempre a De Ferrari, il coro gospel dell’Amazing Grace Gospel Choir si esibirà per tutti i presenti, insieme ad altri artisti di strada, acrobati, elfi e fate di Natale e animazione per i più piccoli. Alle 18 il momento dell’accensione dell’albero, con la festa che poi proseguirà tra degustazioni e musica fino alle 19,30.

