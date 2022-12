Battesimo a New York per Msc Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia

New York. MSC Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, è stata battezzata ieri sera a New York durante una cerimonia che ha visto la presenza di oltre 3.000 persone, di importanti ospiti internazionali, numerose autorità statunitensi e centinaia di giornalisti da tutto il mondo oltre al top management della Divisione Crociere e dell’intero Gruppo MSC.

Tra i momenti salienti della Cerimonia di Battesimo, vi è stata l’esibizione di Matteo Bocelli, cantante ormai celebre a livello internazionale, la benedizione «virtuale» della nave da parte di Sophia Loren, icona del cinema mondiale, e il taglio del nastro da parte di Alexa Aponte-Vago, figlia del fondatore e Presidente esecutivo del Gruppo MSC, Gianluigi Aponte. Nel dare il benvenuto alla nuova nave, espressione del «Made in Italy» più tecnologico e raffinato, Sophia Loren ha dichiarato: «Uno dei momenti più belli degli ultimi 20 anni è stato quello di presiedere le Cerimonie di Battesimo della flotta MSC Crociere, non solo perché gli Aponte sono diventati come una famiglia per me, ma anche perché MSC ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Lasciatemi benedire MSC Seascape, il suo grande equipaggio e tutti i suoi passeggeri».

