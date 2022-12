‘Calcio di Stato’, presentazione e dibattito a Pugliola

Nuova iniziativa organizzata dall’associazione lericina ‘Non è un paese per giovani’, in programma presentazione del libro Calcio di Stato (Ultra sport), con dibattito. “Questa volta il tema sarà calcio e relazioni internazionali – spiega la nota dell’associazione – ed in particolare le vicende di sfruttamento (e morti) sul lavoro e corruzione che hanno fatto da sfondo ai mondiali in Qatar. Verrà presentato il libro Calcio di Stato dei due giornalisti di Corriere dello Sport e Tuttosport Giorgio Coluccia e Federico Giustini, che arriveranno rispettivamente da Roma e Milano. La location saranno i locali del C.S. Pugiola, storica associazione del territorio che co-organizza l’evento. Parteciperà anche Matteo Sampiero per Amnesty International La Spezia e Spezia Calcio Popolare, una bellissima realtà locale impegnata a diffondere i valori del calcio di una volta, non mercificato”. L’appuntamento, in programma domenica 11 dicembre alle 17.00, sarà moderato da Nicolò Nebbia Colomba di ‘Non è un paese per giovani’. A fine presentazione, un piccolo rinfresco e aperitivo.

