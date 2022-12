Da “il bandolo”

In collaborazione con la Filarmonica di Chiavari presentiamo “guida all’ascolto e inquadramento storico” propedeutico al concerto Messa da Requiem di Giuseppe Verdi che sarà eseguito in cattedrale (sabato 10 dicembre alle 21) in memoria di Marco Di Capua. Appuntamento alle 17 all’Auditorium del chiostro; a cura di don Andrea Buffoli e Getto Viarengo.

» leggi tutto su www.levantenews.it