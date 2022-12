Denia Ridley & Marc Devine sextet in concerto agli Impavidi, incasso alla Lega per la lotta ai tumori

Denia Ridley & Marc Devine sextet domenica 11 dicembre alle 20.30 al Teatro Impavidi di Sarzana. Un concerto dedicato alle grandi voci jazz del Novecento, per rivivere le emozioni dei maestri dello swing. Con Denia Ridley (voce), Marc Devine (piano), Matteo Raggi (sax tenore), Davide Brillante (chitarra), Gian Paolo Bertone (contrabbasso), Dario Rossi (batteria). Ingress0 20 euro, incasso devoluto alla Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori della Spezia. Evento realizzato in collaborazione con il Comitato Impresa Donna Cna La Spezia. Prenotazioni: Teatro Impavidi: 3464026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it; Cna La Spezia: 0187598080 – info@cnalaspezia.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com