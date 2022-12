Equi Terme una Betlemme lunigianese, torna il presepe vivente

Fervono i preparativi per il Presepe vivente di Equi Terme, che giungerà quest’anno alla trentaduesima edizione. Uno dei presepi viventi più longevi d’Italia e sicuramente tra i più acclamati e rinomati a livello regionale e nazionale. Dopo due anni di stop forzato a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l’Associazione Presepe Vivente è tornata ad allestire l’antico borgo di Equi Terme, che dal 23 al 26 dicembre si trasformerà con il suo suggestivo paesaggio e le sue grotte nella Betlemme dell’anno zero, coinvolgendo centinaia di figuranti che per quattro sere si caleranno nella parte di artigiani, pastori, centurioni, Re Magi e ovviamente in Giuseppe, Maria e Gesù bambino. I volontari con spiccate doti da artigiano sono all’opera da inizio ottobre, intenti a costruire fedelmente le scenografie che hanno reso celebre il Presepe negli anni. Immancabile il fondamentale contributo delle sarte, capitanate dalla centenaria Nara, detta Pina, che da sempre supervisiona il confezionamento dei preziosi abiti, curati maniacalmente nei minimi dettagli.

Il presidente Fabio Furia sottolinea l’impegno dei propri associati: “Da inizio ottobre i nostri volontari stanno lavorando senza sosta sia durante i fine settimana sia nei giorni feriali. Lo sforzo quest’anno è stato notevole: il percorso e le scenografie hanno risentito dei due anni di stop forzato, ma i nostri volontari, a cui vanno i miei sentiti ringraziamenti, non si sono scoraggiati e hanno fatto un lavoro incredibile. Troverete un percorso fortemente rinnovato e curato nei minimi dettagli, che vi trasporterà indietro nel tempo di duemila anni”.

