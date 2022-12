Fegina cambia, nuovo panorama per la spiaggia più lunga delle Cinque Terre

Sant’Ambrogio porta a Monterosso la promessa di un nuovo panorama: la passeggiata che accoglie il viaggiatore in treno cede sotto i colpi di ruspe e trivelle, sconfina sulla spiaggia, dove il basamento e le scale del chiringuito in legno ricordano che quello è stato e sarà il posto dei bagnanti. Via le “capellature di tamerici pallide” di montaliana memoria. Il “torrente che strabocca” e ingiallisce è solcato dai mezzi cingolati. Più in là rimangono “grovigli dell’alighe” e tronchi alla deriva. Fegina cambia, ancora una volta.

