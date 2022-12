Fucile rubato, caccia notturna e mattatoio ‘horror’ per la fauna selvatica: denunciato bracconiere

Taggia. Una scena da film horror. E’ quanto hanno visto i carabinieri forestali nella casa, in località Tuvi, di un sessantaduenne di Taggia, che aveva trasformato un locale in un vero e proprio mattatoio con ganci per appendere le prede, coltelli, mannaie, celle frigo e bilance.

In casa diversi freezer, pieni del “bottino” delle cacce notturna, vietate dalla legge perché pericolosissime: volatili morti, carne macellata e gabbie con selvaggina protetta.

E’ nel cuore della notte del 22 novembre scorso, durante una battuta di caccia, che i carabinieri forestali lo hanno trovato. L’uomo aveva un fucile carico, pronto ad uccidere fauna selvatica, anche protetta. Arma fumante ancora in mano, il sessantaduenne aveva anche una torcia per vedere le prede al buio.

