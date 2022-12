Immacolata, la Spezia si scalda. Per lo shopping però si aspetta la tredicesima

Ponte dell’Immacolata, gli alberi si accendono in quasi tutte le case e la città si avvolge di un calore diverso. Dall’8 dicembre da sempre, in Italia, il Natale diventa una cosa “seria”. Comincia la corsa agli acquisti, si addobbano le proprie case e ci si accorda per le cene di Natale, in famiglia e con gli amici. Compaiono Babbo Natale e i suoi aiutanti. Il giorno dell’Immacolata alla Spezia è stato scandito da una serie di eventi: l’inaugurazione del Presepe in cortile a cura di Pro Spezia Ciassa Brin, l’apertura della pista di ghiaccio e il passaggio Babbo e Mamma Natale sui trampoli assieme ai loro fidi aiutanti, senza dimenticare il Villaggio statico e luminoso di Natale ai giardini pubblici finito recentemente alla ribalta della cronaca dopo il furto di uno degli allestimenti.

