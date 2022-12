La truffa dell’avvocato: anziani raggirati per ‘salvare il figlio in carcere’. L’allarme della polizia

Genova. È ancora allarme truffe agli anziani a Genova che però riescono a mettere in fuga i malfattori. Solo in un caso il raggiro è andato a segno.

Il primo colpo è di ieri mattina in via Centurione Bracelli. La vittima, un anziano, ha ricevuto la telefonata di un finto avvocato che chiamava perché il figlio dell’uomo era finito in carcere dopo un incidente. Il nonnino ha preso mille euro che aveva in casa e li ha consegnati all’uomo che si è presentato alla porta. Ha poi chiamato il figlio scoprendo di essere stato raggirato.

» leggi tutto su www.genova24.it