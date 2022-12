Lerici, la relazione: abbattimento immediato per due piante, interventi e monitoraggi per altre quattro

“Nella riqualificazione del lungomare nessun taglio di alberi è previsto che non sia necessario in conseguenza dello stato di salute degli alberi stessi. Con riguardo al verde pubblico, raggiunto il livello della progettazione definitiva, si è accertata la staticità di quelle piante che, per dimensioni e anzianità, necessitano di particolare attenzione per la pubblica sicurezza. Gli accertamenti strumentali, disposti come richiesto, in primo luogo, dal buon senso e dai principi di buona amministrazione, hanno rilevato necessario l’abbattimento di due piante e interventi di potatura e il monitoraggio periodico per altre quattro. La relazione dello studio Martinelli&Associati (consultabile QUI, ndr)è a disposizione sul sito del Comune”. Così il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, replicando all’intervento di Legambiente, che ha avviato una raccolta firme con cui chiede al Comune di dotarsi di un Piano comunale del verde e di un Regolamento del verde e “che tali processi (riferito ad esempio, appunto, alla questione degli alberi sul lungomare, ndr), progettuali, decisionali e di controllo avvengano in modo trasparente e con la più ampia e attiva partecipazione dei cittadini, delle parti sociali, delle associazioni”. Nei giorni scorsi, sulle transenne nei pressi degli alberi oggetto delle verifiche, sono altresì comparsi alcuni volantini contrari all’ipotesi taglio.

Sei, spiega la relazione del dott. Martinelli, dello scorso 2 dicembre, le piante sottoposte a valutazione della stabilità: cinque pini e un cipresso. Cinque piante sono collocate su Via Roma: per ognuna è stata eseguita la tomografia, per tutte tranne una il pulling test. E sono due piante di questo quintetto quelle per cui la relazione indica la strada dell’abbattimento immediato. Chiude il quadro il pino di Via Biaggini, sottoposto a pulling test e tomografia. Qui di seguito il riassunto delle operazioni necessari sui sei alberi così come delineate dalla relazione:

