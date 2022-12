Lumarzo: frana sulla strada per Boasi, transito bloccato e lavori

Oggi nella tarda mattinata, sulla strada provinciale 77 di Boasi, in Comune di Lumarzo, sono caduti sulla carreggiata quattro massi che hanno bloccato la circolazione. Fortunatamente non stava transitando nessun veicolo. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i tecnici della Città metropolitana (e non dell’Anas). Spiega l’assessore alla viabilità della Città Metropolitana Franco Senarega: “Domani mattina provvederemo a liberare la strada e a creare, oltre il limite della carreggiata, una barriera paramassi. La strada 77 è importante perché, in caso di chiusura del traforo del Ferriere, consente il transito tra Fontanabona e Valbisagno. Fortunatamente in questi giorni sono stati sospesi i lavori al Ferriere. Riapriremo la strada nei due sensi di marcia prima che richiuda il traforo”.

