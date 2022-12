Manarola si accende per Mario Andreoli, l’abbraccio di un mondo intero

Il presepe di Mario Andreoli è un faro che illumina la notte e anche per questo 8 dicembre ha meravigliato le migliaia di persone che sono accorse per vederne l’accensione. La sua storia attraversa più di sessant’anni ma lo spettacolo di oggi lo è stato ancora di più. Quest’anno Mario, 94 anni, purtroppo era indisposto e non ha potuto partecipare in prima persona. Si è seduto alla sua finestra circondato dall’affetto della famiglia e ha atteso prima la capanna e tutti gli altri personaggi. I suoi amici e collaboratori più stretti hanno anche voluto esaudire un suo desiderio: vedere la collina illuminata dai fuori d’artificio. Per l’edizione 2022 non erano previsti ma gli amici servono proprio a questo: sorprendere.

La giornata è stata scandita da momenti diversi con l’allestimento di una mostra dedicata al presepe luminoso, che ha raccontato tutte le fasi storiche con alcuni scatti molto suggestivi, poi tanta musica e l’esibizione di un apprezzatissimo coro gospel.

