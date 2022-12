Meteo: in arrivo una perturbazione sulla Liguria, possibili nevicate nell’entroterra

Liguria. Nel pomeriggio-serata di giovedì 8 dicembre arriverà in Liguria una perturbazione. Attese anche possibili nevicate tra il pomeriggio e la sera sui versanti padani centro-occidentali inizialmente sopra i 600-700 metri, ma in abbassamento nella notte fino ai fondovalle. Venti in rinforzo da nord sul settore centro-occidentale della costa in serata. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più intensi nelle aree interne e sul Levante, senza precipitazioni. In giornata infittimento delle nubi ed inizio delle precipitazioni a partire dai lati della regione nel tardo pomeriggio. Nella sera-notte precipitazioni ovunque. Pioggia a tutte le quote sull’Appennino orientale.

