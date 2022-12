Natale 2022, inaugurato il Mercatino di San Nicola: aperto fino al 23 dicembre

GENOVA – Il tradizionale corteo in abiti d’epoca, composto da 147 figuranti e 17 gruppi storici, ha aperto ufficialmente questa mattina 8 dicembre 2022 il 33esimo Mercatino di San Nicola, aperto fino al 23 dicembre, l’unico mercatino natalizio in Italia gestito da una ONLUS che raccoglie tanti espositori tra botteghe artigiane e associazioni proponendo prodotti di alta qualità e coniugando la tradizione alla solidarietà. Il lungo serpentone, partito da piazza Matteotti, si è poi snodato lungo le vie del centro passando per Porta Soprana, facendo tappa in piazza Dante e via XX Settembre, dirigendosi infine in via Roma prima dell’arrivo nella sua storica sede, piazza Piccapietra, dove ad accogliere i figuranti erano presenti il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente della Regione, Giovanni Toti, l’assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli, e don Nicolò Anselmi, da sempre sostenitore del Mercatino e fresco di nomina a vescovo di Rimini. Oltre ai 147 figuranti, numero record assoluto di partecipanti al mercatino, erano presenti 17 gruppi storici che hanno dato vita ad uno spettacolo pirotecnico senza precedenti tra musica, sbandieramenti, esibizioni e sfilate in costumi d’epoca. Tra i partecipanti il gruppo Mercatino di San Nicola, il Gruppo Città di Genova, il Gruppo Folcloristico Città di Genova, la Banda Musicale di Rivarolo, il Gruppo Musica e Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna, il Gruppo Legio Terpia Consularis III Consolare del II Secolo A.C., il Gruppo Arceri Cretesi, il Gruppo Storico Dexstumil Gruppo Limes Vita, la Compagnia Balestrieri del MAndraccio., il Gruppo Storico Duchessa di Galliera, il Gruppo Storico Fieschi, gli Ambasciatori della Corte Sforzesca, il Gruppo Storico Rapallo, il Gruppo Storico Sestrese. Il Gruppo Spinola di Ronco Scrivia, la Proloco del Centro Storico Genovese.

