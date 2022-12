Nuovo plesso scolastico della Val Prino: al via il cantiere da quasi 3 milioni di euro

Dolcedo. Sono iniziati ufficialmente ieri, con la consegna del cantiere, i lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico che accoglierà circa 150 bambini, di cui 50 della scuola dell’infanzia e 100 delle primarie.

L’ambizioso progetto, realizzato dall’architetto Claudio Bottero, è nato nel 2019 con una spesa prevista di circa 2.440.000 euro per il quale era stato richiesto un finanziamento a Regione Liguria. Le carte in tavola sono, però, cambiate, con il Covid-19, quando l’intera struttura è stata riprogettata in modo da essere conforme alle nuove esigenze in caso di pandemia: sono stati quindi inseriti dei sistemi di depurazione dell’aria, degli spazi appositi nelle aule per consentire ai ragazzi di igienizzarsi le mani all’entrata e all’uscita da scuola, più tutta una serie di ulteriori accorgimenti che renderanno il plesso scolastico un edificio all’avanguardia nel suo genere.

» leggi tutto su www.riviera24.it