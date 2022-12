Preparazione invernale su misura per il bomber Nzola

Un programma su misura per Mbala Nzola, trascinatore dello Spezia nella prima parte della stagione. Lo ha avviato da oggi lo staff di Luca Gotti, in sintonia con le indicazioni del settore medico, per garantire al bomber angolano di arrivare al prossimo gennaio con la prospettiva di mantenere poi una buona forma fisica fino alla primavera inoltrata.

Mentre molti suoi compagni saranno impegnati in carichi di lavoro piuttosto importanti in questa fase, comprensiva del ritiro in Spagna in partenza il prossimo lunedì, per l’attaccante sono previsti esercizi mirati per permettergli di recuperare dai postumi di tre mesi di calcio giocati al massimo. Nzola ha infatti giocato tutte e 15 le prime giornate da titolare, senza peraltro mai essere sostituito. Solo da ottobre in poi è stato impiegato in otto match in 40 giorni per una media di una partita ogni cinque giorni. Comprensiva di molte attenzioni da parte dei difensori avversari.

