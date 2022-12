Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Recco accoglie i cittadini e gli ospiti con una scia di luce che prosegue in piazza Nicoloso con l’accensione dell’abete di Natale e culmina nello spettacolo del videomapping. “Accendiamo l’albero dono della comunità di Ponte di Legno come messaggio di speranza per tutti noi e di richiamo alla pace” ha detto il sindaco Carlo Gandolfo.

